El presidente de la República hace ocho meses en la sesión del consejo por las fiestas de la Fundación de Guayaquil prometió preocuparse por construir el quinto puente, tan necesario para Guayaquil. Han pasado largos ocho meses y no hay nada en concreto.

Tengo entendido que por aquí ha venido el ministro Cabrera a darse una pequeña vuelta por Guayaquil y a indicarle a cierto grupo de personas que sobre el particular va hacer un concurso. Yo me pregunto, un concurso de qué y por qué. Lo que tiene que hacer es entrar de lleno a hacer la licitación nacional e internacional para la construcción del referido puente. Claro está, la licitación tiene que ser con financiamiento que se pagará con el peaje correspondiente. Hay que estar claro en que no se puede alterar el proyecto en sí. Sí se puede mejorar, está hecho por un excelente profesional guayaquileño. Con esta exposición queda claro que el Estado ecuatoriano no va a invertir un centavo más en esta construcción, entonces por eso no entendemos por qué la demora; y además la cantidad de trabajo que va a generar y el alivio que va a tener la Perimetral cuando este se termine, porque ahora está saturada de vehículos. En Guayaquil se la llama la ‘perimortal’ por los accidentes que ahí ocurren.

Esta sería la obra cumbre de su presidencia para Guayaquil.

Ab. Álvaro Luque B.