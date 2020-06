Protegiendo la libertad de prensa

Quizás porque no uso Twitter no entiendo la forma en que deja pasar algunos tuits y bloquea o advierte sobre otros, incluidos los del presidente Trump. Al igual que muchos, me preocupan las (des) redes sociales y su capacidad para difundir puntos de vista con demasiada facilidad, incluidos muchos que considero ofensivos, racistas o incorrectos, como los de opositores a la vacunación, o aquellos que creen que 5G o Bill Gates están involucrados en la propagación de COVID-19. El mayor valor de una democracia fuerte es que permite una amplia gama de puntos de vista, incluso aquellos que están claramente equivocados. Desde esta lógica, estoy confundido por el bloqueo de Twitter o el desenfoque de la advertencia del presidente Trump sobre el uso de “fuerza seria” si hay una zona autónoma establecida en Washington DC, aunque hay una advertencia de que este tuit se refiere a “comportamiento abusivo”. Es como una advertencia de pintura húmeda que realmente alentará a las personas a tocar la superficie. Sin duda, si Twitter considera que esto es inapropiado, debería eliminarlo en lugar de la respuesta mansa que proporciona esta advertencia. El problema con esto es que las personas tienen el derecho aparente de hacer declaraciones incorrectas u ofensivas, pero hay poca claridad sobre lo que realmente se puede prohibir. Twitter está trabajando en esto, pero hay un largo camino por recorrer y el problema básico es que lo que es ofensivo para algunos puede ser la opinión respaldada por otros. Parece que el presidente Trump, aunque no es un gran fanático de Twitter, es un usuario prolífico. La primera enmienda tiene mucho que decir sobre la libertad de prensa: “... ninguna ley que respete un establecimiento de religión, o que prohíba el libre ejercicio de la misma; o que restrinja la libertad de expresión, o de prensa ...” y los presidentes han jurado “ lo mejor que pueda, preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos “.

Dennis Fitzgerald