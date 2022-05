Si los propios no cuidan, los ajenos abusarán

El retorno a clases en la Costa ya se inició y corresponde a los padres de familia y/o quienes tengan la custodia de los menores de edad, estar alertas y sobre todo construir y mantener canales comunicacionales para que no sufran experiencias traumáticas como las ocurridas en Quito, en la última semana de abril; hablamos de la violación a la adolescente producida por el chofer del expreso escolar. Diario El Tiempo de Colombia publicó el 04-mayo-22, el arresto de la empleada de limpieza que violó por ocho ocasiones a una niña de seis años; todo ocurrió en el baño de una escuela en Bogotá, bajo amenaza de golpearla si denunciaba. Este caso no es aislado, la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá entregó a la Fiscalía General de la Nación la información de 163 casos de violencia sexual en instituciones educativas, cometida presuntamente por servidores de dichos centros de estudios. Los hechos citados, sin ser paranoicos, sirven para direccionar mirada sobre quiénes debemos advertir a nuestros hijos sobre cualquier comportamiento extraño de estos hacia ellos. Por mínimo que sea, debe ser avisado en casa de inmediato. Recordemos que quien viola no lo hace por necesidad económica o por hambre, simplemente le gusta o quiera replicar experiencias traumáticas propias en otros, para que sientan lo que ellos sufrieron.

Ec. Marysol del Castillo