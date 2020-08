Preventas de crudo de Ecuador a China

Estados Unidos y China son los principales consumidores de crudo en el mundo por sus industrias, pero con una pequeña gran diferencia, que EE. UU. a diferencia de su adversario tiene petróleo en su suelo y China no. China quiere asegurarse una preventa de 50 millones de barriles, tal como lo hizo con nuestro anterior gobierno. Dada la crisis que atraviesa Ecuador no habría ningún inconveniente siempre que en las cláusulas de confidencialidad y/o Acuerdos de no Divulgación (ADC) se respete, en el contrato, el precio de costo, más un margen racional de ganancia, que podría oscilar entre el 10 % y/o 20 % (por habernos favorecido la naturaleza con un elemento tan preciado).

Cuidado la codicia nos hunde y ponemos ilusamente el precio del mercado, porque sabemos hasta la saciedad que ‘las siete hermanas’ y/o sus “sobrevivientes”, que dominan el circuito petrolero, desde su producción hasta el mercadeo, ponen el valor del oro negro al precio que les da la gana. Ya nos sucedió cuando el petrolero bajó “a menos de cero” y hubo que respetar el contrato por el “ADC”.

Incluso hasta creo que Vladimir Putin, como mandatario de un país desarrollado como Rusia, se alinee por momentos al cartel de “las sobrevivientes” junto a la OPEP, por las circunstancias de la COVID-19, que ha golpeado fuertemente la economía de los países altamente desarrollados.

Ecuador apenas produce el ½ del uno por ciento, pudiendo producir más, como dijo un técnico ecuatoriano jubilado de la Texaco en una charla que dio en el hotel Oro Verde de Guayaquil, si se dieran mas flexibilidades para la extracción y comercialización del crudo. Que por el momento es procedente, ahora que no tenemos la limitación del Sindicato de la OPEP.

Jorge Sánchez Vega