Presidente Lasso, ya no resistimos que sus ministros sigan engañando

Parece que sigue siendo un mal sin remedio que en los ministerios sigan apareciendo jóvenes que trabajan como asesores y que dejan ver que son una simple fórmula de canje que el gobernante hizo con la clase política que lo llevó al poder. El Ministerio del Deporte tiene demandas de presidentes de ecuatorianas porque no tienen para alimentar ni vestir a sus atletas. En la época del correísmo pregunté a un ministro de Turismo que dio la vuelta al mundo fungiendo también de periodista, si podía dar su impresión respecto al mal comportamiento de ciertos extranjeros que llegan con visa oficial a Galápagos, y un asesor me respondió “que de cosas pequeñas se encargaban las secretarias”. El nuevo ministro de la cartera, presentado como eficiente ganadero, parece haber descubierto el agua tibia pues sin ponerse colorado afirmó que el sector turístico es el que más complicaciones ha tenido por la pandemia. Habló también de cifras que no son ciertas sobre turistas que llegaron a Ecuador el 2021, cuando las vías de acceso estuvieron cerradas por el problema sanitario. Parece que nunca se enteró de que la alcaldesa Viteri se paró en la pista del aeropuerto para que ningún extranjero enfermo ingresara a la ciudad. El ministro debe buscar mejores asesores para que no le hagan decir cosas absurdas sobre la marca país, averiguar cuánto gasto inútil hubo en los gobiernos de Correa y Moreno con una marca país repetida que hoy no sirve para nada. Necesitamos promocionar nuestros productos exportables y no seguir gastando dinero del petróleo con publicidad que no sirve en el extranjero.

José Emilio Ruiz Ortiz