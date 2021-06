El COE Nacional y las autoridades decidieron que el sector público y privado regresen a trabajo presencial a partir del 1 de julio. El Colegio de Médicos del Guayas considera que no es una medida acertada, al igual que las clases presenciales por: 1.- Recién hemos vacunado con ambas dosis algo más de 1 millón de personas, estamos lejos de lograr la inmunidad de rebaño (2-3 semanas después de la segunda dosis) a 10’000.000 de compatriotas. 2.- De acuerdo a lo ofrecido por el presidente Lasso, esta meta se lograría el 31 de agosto, por lo que septiembre es clave para ir tomando este tipo de medidas. 3.- Existe un universo no muy significativo de personas que aún realiza trabajo virtual. Lo conforman en gran medida pacientes con comorbilidades: obesos, diabéticos, hipertensos, enfermedades catastróficas, inmunodeprimidos, etc., para quienes sería muy riesgoso en las actuales condiciones ir al trabajo. Muchos de ellos en el mejor de los casos han recibido una sola dosis. 4.- A los pacientes convalecientes de COVID o con COVID prolongado, la enfermedad les ha dejado graves secuelas, algunas de las cuales tardarán mucho tiempo en desaparecer, incluso no totalmente. Ellos deben mantener el trabajo virtual. 5.- Podrían regresar solo aquellos que estén completamente vacunados, manteniendo siempre las medidas de bioseguridad. Las disposiciones tomadas por el COE últimamente están generando una falsa sensación, confundiendo relajamiento con relajo, lo cual podría generar un repunte, como en Chile y otros países.

Dr. Francisco Plaza B.