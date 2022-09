Posible derrota en la consulta popular

Del gobierno de Febres-Cordero se recuerda que hubo una consulta popular en la que se cometieron varios errores: preguntas muy largas, respuestas capciosas y momento político inoportuno. Se quiso que los ciudadanos normales participen en elecciones sin necesidad de auspicio de ningún organismo o partido político. Se aspiró a que el resultado daría una victoria al pueblo porque las preguntas iban para su beneficio. Pero la inoportunidad se hizo presente porque la oposición se aprovechó de la consulta y ganó el NO. Ahora hay preguntas para el beneficio del pueblo. Y las propuestas para hacerlas parten de posibles reformas constitucionales. Una pregunta básica es la que permita a las Fuerzas Armadas colaborar con la policía en el orden público. No se repara en que las fuerzas armadas de hecho deben garantizar la soberanía del país, pues su misma existencia depende de ello. La única pregunta apropiada es la de que el ente burocrático creado por el correísmo debe dejar de designar los cargos de control político. Este ente es inmoral y corrupto. No hay una pregunta que permita que los candidatos deban ser vetados si hay auto de llamamiento a juicio. Y tampoco la lógica que parte de un elemento práctico fundamental: que los candidatos deban tener preparación para dedicarse a la política. Así, la consulta puede ser usada por la oposición para derrotar al Gobierno.

Francisco Bayancela González