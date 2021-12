Pésimo servicio de la Metrovía

Soy usuaria de la Metrovía y hoy me tocó vivir el mal servicio que presta a la ciudadanía. Fui al hospital de la Valdivia acompañando a un familiar y al regresar a la casa, como tenía tiempo, me vine en Metrovía. Pero al llegar a la parada de la Valdivia a recargar la tarjeta, el guardia me dijo que la máquina estaba dañada y no pude hacerlo. Al igual que yo, otras personas tuvieron el mismo inconveniente e incluso una mujer nos dijo que ella venia caminando de la estación del Hermano Miguel porque allá no valía la maquina donde se pasaba la tarjeta.

Imagínense si eso le ocurre a una persona que tiene que ir a su trabajo y peor en una estación frente a un hospital.

Yo esperé varios minutos la unidad de transporte y no vi que ningún técnico haya acudido a reparar la máquina dañada.

Y esto ocurre en el mes de más actividad económica y comercial.

Yo pido un poco más de celeridad en reparar las máquinas. Esto no ocurre ahora, sino desde hace varios meses; así dijo un señor que estaba en la estación.

María Manzo Lara