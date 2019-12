Más patrullaje para la seguridad

Como nunca todo el país está en manos de la delincuencia; es preocupante y delicado. A pesar de los esfuerzos que hace la Policía Nacional, diariamente se cometen robos, asaltos, en las calles, restaurantes, domicilios, en fin, toda clase de atentados al ciudadano desprotegido. Por estas razones, el Gobierno y el Municipio firmaron un acuerdo para la compra de 130 camionetas y 100 motos, que funcionan ya en el patrullaje de 240 sectores de la ciudad. Pero el recorrido debe ser frecuente, las 24 horas, y con la participación de los policías metropolitanos. Además, las llamadas de emergencias serán al ECU 911 Guayaquil, que trabaja en conjunto con el sistema integrado de seguridad. Cada uno de los patrulleros estarán recorriendo diferentes barrios, observando los domicilios, locales y a los transeúntes, debiendo estar preparados ante cualquier evento delictivo o accidente, y no estar distraídos con los celulares. Por donde no puedan ingresar los carros, utilizar las motos. Hay que agradecer a la alcaldesa Viteri y a la ministra Romo que en conjunto defenderán a la ciudad de la delincuencia. Por otro lado hay que controlar a ciertas autoridades judiciales y prestadoras de la justicia, para que no dejen en libertad a los delincuentes. Se pide a la alcaldesa que prohíba definitivamente que vayan dos personas en una misma moto. La rendición de cuentas será al final.

Lcdo. Robespierre Rivas