Lo que pasa en la Asamblea

Pleno Legislativo: el secretario general Álvaro Salazar de la Asamblea informa los resultados de la votación que son: a favor: 87. En blanco 0. Abstenciones: 49. Negativos: 0. Es posible que ecuatorianos (no colectivos de ecuatorianos: jerga de vocabulario) debieran sentir alivio y, en efecto; asimismo, se puede creer que hombres y mujeres de estas tierras consideran a esa institución y sus representantes positivamente. Sí, se redujo todo a un juicio político. ¿Así de simple? Se trataba de tan solo 92 votos, pero con 49 abstenciones. No alcanzaron los 92 votos. No. Fue peor; se registraron 49 abstenciones y todo eso en sus mejores condiciones.

Mario Guerrero Burgos