Oficialmente, seremos Cubazuela o Ecuazuela

Lo seremos con los resultados del CNE, sometidos a las dictaduras-socialistas-comunistas y sainete de elecciones. ¿Cédula falsa, compra del voto, aportes ilegales desde hace 14 años de la guerrilla y narcotráfico, enjuiciados impunes y con grillete, defensores de violadores, comprados, uno con secretos de ambos lados? Como en 2017, se cogieron la Asamblea. CNE antidemocrático, inscribiendo y descalificando a dedo y ¿sumiso al jefe de campaña y del país? No convenía el “¿recuento del fraude?”, en Guayas de la “6” -ahora, no solo son dormidos los quiteños sino los maderas de guerreros-, Manabí -así se lavan la cara del asalto a las donaciones con ciudadanos que dizque, mientras más les roban, ¿votan por sus verdugos? Pichincha… con camaradas como Monedero, pagado por el Ecuador y mintiendo que viene por la “UE”, más otros de Maduro. Arauz y Lasso pasaron según exit-poll y el CNE pone a “Yaku segundo”, ¿al fin y al cabo, Arauz ya estaba primero”? ¿Lasso acepta calladito y Correa lo defiende? ¿Yaku con indígenas y mestizos - 80 % histórico que no quiere ser Cubazuela- no funciona el fraude porque los indígenas son rebeldes? ¿Y el CNE con “descarado conteo en cámara lenta”, Lasso pasa raspando y Balda dice que defiende a Arauz por lo de Colombia? Alvarito dizque podía ganar, afuera; Yaku podía ganar, afuera, y queda el que ¿se dejaría ganar? Gracias: 14 sumisos y 12 que no superan a nulos, blancos y abstención por las largas colas. ¿A acostumbrarse a las colas, hambre y silenciamiento? Gracias: Mangas, Moreno, Nebot, Vargas, asambleístas, élites de izquierda y derecha por engañarnos, saquear y endeudar el país 4 años más y acordeón del 7F. ¿Para qué 11A, dirán que derrotaron otra vez a la derecha y sufridores, ¿callados con persecución y desapariciones? Todo, con infinita transparencia y amor al “poder”, no por la patria y pueblo civil-militar, esquilmados por Totalitario-SSXXI.

Juan Carlos Cobo Rueda