¿Qué ocurre en el Ecuador?

Que algo ocurre en el país y que sufrimos una grave crisis de todo orden, pero en especial económica y de inseguridad, es indiscutible. Lo extraño es que esta situación que ataca a todos motiva una mezcla de estupor, incomprensión y temor por el futuro inmediato. Desde que tengo uso de razón y ya de eso hace mucho, no he escuchado a un solo gobernante que recién posesionado y en el transcurso del régimen no se haya quejado del pésimo estado financiero en que recibió la caja fiscal. Mas, todos, en un tiempo prudencial, que pienso no excedía de 6 meses, lograron cambiar el panorama económico-político del país, creando por algún tiempo al menos una imagen de esperanza social, de la mano con tranquilidad popular. ¿Por qué ya en 10 meses no ha conseguido lo mismo el Gobierno del encuentro? No soy político y no deseo sumarme a la gran cantidad de ciudadanos que viendo la forma como se está desenvolviendo la crisis solo piensa que el régimen no podrá resistir mucho. Es preciso que el presidente mire menos las devastadoras administraciones de los dos gobiernos que lo antecedieron, tome a cabalidad el mando de la República y abra los ojos cuanto sea necesario para que su larga preparación mientras persiguió el solio presidencia no termine en fracaso, por el que muchos apuestan. Que escuche diversas opiniones sensatas de todos los sectores de la sociedad. Y esperemos haga efectivo lo que ofreció al juramentar su posesión; no hacerlo podría traer severas consecuencias que a nada bueno conducirían: mande y ordene como presidente y corrija cualquier error cometido.

Ec. Mario Vargas Ochoa