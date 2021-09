Niños ultrajados

Realmente no sé cómo empezar esta carta, es tanto lo que quiero decir que no encuentro las palabras apropiadas para expresar e horror de lo sucedido. El padre y la madrastra de los niños no son seres humanos, tampoco les puedo decir animales porque estos defienden a sus crías contra todo. Lo único que se me ocurre es que son abortos del infierno, hijos de Satanás. Y la otra cosa que no me cabe en la cabeza es que un fiscal o juez, o cualquier autoridad que conoció el caso deben ser familiares cercanos de los monstruos para que no los hayan detenido inmediatamente, para ver si les hacían las mismas aberraciones en la cárcel.

Lourdes Meloni