La vida se nos está yendo entre la pandemia, la crisis económica y la inseguridad. La mayoría tratamos de sobrevivir al día a día agobiante y desgastante desde todo punto de vista. Se ha perdido la empatía y los valores; mientras que el dolor, la pobreza y la violencia social ganan terreno. A lo largo de la agudización de esta crisis sanitaria, hemos opinado en este espacio que nos concede este prestigioso diario en todos y cada uno de los ámbitos que nos perjudican como país. No nos quedemos en la denuncia, asumamos nuestro papel como ciudadanos que sufren por las malas políticas de nuestros gobernantes, por encontrarse en medio del juego entre bandos políticos a los que no les interesa el bienestar del pueblo. Emplacemos a nuestra clase política, a los dirigentes sociales, gremiales, étnicos y empresariales a que dejen de pensar en pequeñeces y su bienestar económico; a dejar de seguir presentándose como puros y castos, porque memoria corta no tenemos. Todos somos necesarios para recuperar nuestra patria de la postración en que está, y eso solo será posible con diálogo incluyente y transparente. Ello nos exige unirnos por el bien colectivo. Basta ya de cálculos electorales e individualidades, el bienestar común, debe prevalecer sobre el individual o grupal. Solo así se podrán alcanzar los cambios anhelados para la reconstrucción de un país próspero para el presente inmediato y futuras generaciones. ¡Las dificultades que enfrentamos debe ser el foco de toda acción política!

Ec. Mario Vargas Ochoa