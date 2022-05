Muere la patria en nefastos 22 y 24 de mayo

La izquierda saqueadora toma los valores libertarios, electorales, educación, justicia…, para imponer sus dictaduras. La bolivariana, antítesis del Libertador. La ciudadana, desapareciendo y encarcelando ciudadanos. Corea del Norte amenaza con misiles nucleares, igual que Putin, y el PCCH domina el mundo. Correa y Moreno izaron el Bicentenario de Quito Luz de América con cárcel, mordaza y yugo. P. Pabón, amnistiada ilegalmente, como la salida concertada de Glas, se apropia del épico 24 de Mayo de 1822. Y corridos 10 años de plazo, el 22 de mayo sellan la írrita Comemar, Comepeces y Cometerritorio de la Convemar, con ‘lobby’ del dueño del mundo. Debemos respetar territorio, soberanía y C. Magna: violaron arts. 1, 3.2, 3.7, 4, 83.1 y 3, 147.1, 158, 403, 408, 422, 424… De dueños de 200 millas marinas, pasamos a 12 y 188 millas de ZEE con nuevos condueños. La flora y fauna de Galápagos y más de 1,2 millones de km2 amputados, son afectadas por millonaria pesca ilegal de barcos extranjeros, principalmente de China. Y da libertad de navegación al narcotráfico. Cercenado por malos políticos desde que nació Ecuador, írrito P. de Río de Janeiro de 1942 y paz de Mahuad en 1998. Hurtado rechazó la Convemar, Febres-Cordero, además “quiso la soberanía de las 125 millas entre las 200 insulares y continentales. Correa, Cordero y 81 legisladores la signaron fatal 22-05-2012. Moreno no la denunció y Lasso la refrendó al reformar el art. 609 del C. Civil.

Juan Carlos Cobo Rueda