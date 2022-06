Motociclistas: son un verdadero peligro

No es novedad que los motociclistas constituyen un verdadero peligro por su forma de conducir, a vista y paciencia de autoridades que deben controlarlos. Hoy casi me atropellan. Rebasan en cualquier dirección, aun a los vehículos que están detenidos por semáforo en rojo, buscando un pequeño espacio entre estos o subiéndose a la vereda. El manejo sin control ni normas que los regulen pone en peligro al peatón y causa accidentes por ser imprudentes. Conducen a gran velocidad, superior a la de los carros. Debe desestimularse su proceder anárquico, imponiendo multas especiales a los infractores. Si se norma un límite de velocidad, fácil será detectar a posibles pillos y sicarios. Además, varios meses atrás, el gobernador expresó que debía prohibirse que vaya más de una persona en moto. La alcaldesa se opuso porque dijo que no serviría si no se dotaba a la ciudad de más policías. Un error, al menos si fuera prohibido (con excepciones), la población estaría atenta y alertaría a la Policía por accionar sospechoso. La prohibición debe ser a nivel nacional. Adicionalmente, vigilantes y metropolitanos deben ser dotados de armas, para junto con la Policía y Ejército, combatir a rateros y sicarios.

Ec. Jorge W. Tigrero Quimí