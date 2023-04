Modernos Poncio Pilatos

Los ecuatorianos pensamos que al fin la Corte Constitucional (CC), neutral y llena de eruditos de las leyes, nos iba a salvar del infierno al que los delincuentes correístas nos tienen sometidos desde hace 16 años. Pero no, seis de los nueve eruditos se lavaron las manos como en tiempos de covid y dieron paso a un juicio mal escrito, inconstitucional, ilegal y cochino, que será su epitafio hasta después que mueran. Los Poncio Pilatos saben que el veredicto queda en manos de un centenar de fariseos que no quieren entender la realidad de la patria y que al ser malos ecuatorianos solo saben que tienen que completar 92 votos y fin de la película. A cobrar se ha dicho.

Ellos lo han manifestado sin ambages. Lo dijo el jefe del bloque socialcristiano: “Nosotros votaremos afirmativamente pero si participamos”. ¿Participamos de qué? ¿De qué ‘cariñitos’ siempre participa en todos los gobiernos el apodado Matraca?

Yo, de presidente, sabiendo que después de lo ocurrido es imposible confiar en los seis eruditos que al parecer no han vivido en Ecuador; sabiendo que Julio César Trujillo está muerto y no hay quien los expulse a sus casas como a los cínicos de la Corte anterior; sabiendo que al quedar los mismos pícaros asambleístas con 92,22 % de repulsa y un aprendiz de narco en la presidencia, inventarán cualquier cosa para declararle honrado al mechero de Bélgica; sabiendo que el rato menos pensado amaneceremos con Patiño o la Pavón de presidente; yo aplicaría la muerte cruzada, para que toda esta piara o hatajo de vagos ignorantes vayan a trabajar con algodón en las orejas, para no escuchar a los vecinos tacharles de ladrones.

Carlos Mosquera Benalcázar