Mi voto, en época de elecciones, es un bien codiciado. Todos pretenden que vote por ellos. Voy a pensar una y otra vez, no votaré por quien me digan votar; votaré con responsabilidad y patriotismo.

Mi voto es mío, es mi derecho y mi deber. No lo desperdiciaré en quien no lo merece, no me dejaré manipular por las encuestas; aunque mi candidato no gane votaré por él, porque no se trata de ganar o perder sino de votar con conciencia.

Mi voto puede marcar la diferencia. Con mi voto ganan un cargo para servir; con mi voto el proyecto político se posiciona, con mi voto adquieren poder y autoridad, por eso votaré con integridad por el honesto.

Mi voto es perseguido con vehemencia; hay un acoso publicitario que fastidia, también un juego sucio que enferma. Hemos perdido la cordura en la lid electoral y voy a recuperar mi dignidad votando con justicia. “Los votantes tienen el deber de votar por el candidato más idóneo y el más coherente. ¿Cuál es el candidato de mi confianza? ¿Quién está preparado para servir? ¿Por quién votaré?

Agustín Romero