Mejor es orar que sufrir “in advanced”

“Cuando la vida te da limones, toca hacer limonada”, adagio popular que recordé al leer la noticia de Anastasiia Lenna, publicada el 28-feb-2022 en www.elmundo.es. Ella es modelo y fue ex Miss Ucrania y por la guerra Ucrania-Rusia ingresó en el ejército para defender a su país, para lo cual ha participado en acciones con equipo militar, logrando desenvolverse bien en campos de entrenamiento interior. Ella posee 120.000 seguidores en sus redes sociales, a los cuales posteó “Estamos con Ucrania”. Siendo figura pública hoy es ‘influencer’ para despertar el ánimo de defender a su país pues en una guerra lo que más se necesita son manos para disparar, porque por muy automático que sea el armamento, necesita el accionar de la mano del hombre. El presidente ucranio Volodímir Zelenski declaró el viernes 25-feb-2022 que ”su país se ha quedado solo defendiéndose”, tras la ofensiva militar de Moscú, a gran escala del jueves. Como están las cosas, el uso de ‘influencers’ para despertar sentimientos de defensa no es censurable, recordemos que el conflicto se desarrolla en la era digital, donde la desinformación, noticias falsas y memes restan verdad a las cosas. En redes sociales hay comentarios “sufridores” por posibles contratos que lograría la ex reina al concluir la guerra. En vez de sufrir ‘in advanced’ por qué no orar para que el conflicto concluya lo antes posible.

Ing. Isabel de Cordovez