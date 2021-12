Medidas a tomar frente a la variante ómicron

OPS: “la conducta social en estas fiestas marcará la conducta epidemiológica de la pandemia en 2022”. Aumentó 23 % el número de nuevos casos de COVID-19 en las Américas, por el relajamiento de las medidas de control en salud pública. La última semana se reportaron 880.583 nuevos casos y más de 15.000 fallecimientos. La mayoría en EE. UU. y Canadá. En Sudamérica (incluido Cono Sur) casi todos los países, excepto Brasil, Surinam y Venezuela, registran aumento en la incidencia de COVID. Los principales repuntes ocurrieron en Ecuador y Paraguay. No terminamos de entender que la pandemia dicta nuevas normas de comportamiento. Ante esto el virus sigue mutando, incrementando el número de casos y muertes, en especial entre no vacunados, con un índice de contagiosidad disparándose a más del 20 %. La ómicron, con 34 mutaciones en la proteína Spike, aleja la inmunidad grupal al 90 % y hace necesario entregar el manejo de la pandemia al Conasa y a la Sociedad de Salubristas y Epidemiólogos de Ecuador. Clases presenciales a partir de abril de 2022. Retomar el ritmo de vacunación, testeo y secuenciación para lograr inmunidad grupal de 90 % hasta diciembre 31; dosis de refuerzo para mayores de 50, red de salud y pacientes con comorbilidades, de ser posible con el mismo biológico y/o con Pfizer. Seguir vacunado a niños de 5 a 11 años preferentemente con Pfizer. Suspender los feriados de fin de año y carnaval. Control epidemiológico estricto de fronteras, terminales marítimas, cuarentena de vuelos internacionales y pasajeros provenientes de áreas afectadas con ómicron. Prohibir reuniones, fiestas y festivales hasta enero 15 de 2022; reuniones familiares solo de hasta 20 personas, en espacios abiertos. Aforo limitado, no más del 50% en centros de convenciones, transporte y locales comerciales; y no más del 70 % en espacios abiertos. Pedir carné de vacunación para todo evento, trámite, viaje o actividad grupal. Exigir respeto a medidas de bioseguridad por parte de ciudadanía y autoridades.

Dr. Francisco Plaza B.