Me aumentaron 0,54 centavos

A mediados de diciembre del 2021 me publicaron una carta, teniendo la esperanza de que el presidente Lasso la leyera o sus asesores le informaran, sobre lo que se veía venir, relacionado a las pensiones jubilares y sobre la aplicación de las reformas tributarias. Que no se sigan calculando los aumentos a las pensiones, con base en el promedio de inflación anual, como lo decretaron los “revolucionarios” en el 2016 y se vuelva al estado anterior de cálculo. Aporté 38 años, de los cuales 20 fueron voluntarios. Mi pensión no llega al mínimo vital y esta vez el aumento fue de 0,54 centavos. Como mi caso deben existir miles. Un prestigioso caricaturista nos hizo reflexionar: al IESS una médium se niega a leerle la mano porque no tiene futuro. En vista de esto solicito al IESS que no me siga acreditando 0,54 mensuales, más bien, se los dono para apuntalar sus finanzas. Presidente Lasso, por favor, solicite a los funcionarios que administran el IESS una corrección a los cálculos actuales, habida cuenta de que pronto a muchos jubilados se nos termina el ciclo. También en diciembre expresé que se venía la aplicación de una reforma tributaria excesivamente dura. Los asambleístas parecen que hicieron teatro y dejaron que se ponga en vigencia, tal como lo envió el Ejecutivo. Mal hecho. Ellos tienen la obligación de mejorarla. Para eso se los eligió.

Ec. Jorge William Tigrero Q.