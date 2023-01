Loor a la prensa libre del Ecuador y el mundo

Prensa, radio y televisión perseguida por el prófugo y el socialismo del siglo XXI. Regímenes de facto, que se legalizan con China, amo del mundo, y la Rusia zarista camarada, con constituciones y leyes inconstitucionales; que atacan a la prensa con mentiras, acaban sus finanzas al suprimir la publicidad pública y presionan a la privada a no pautar, juicios ilegales a representantes, periodistas y columnistas. Compran a “medios” a su favor. En las plataformas “desmonetizan” (supresión de publicidad y aportes ciudadanos), prohíben hablar con libertad de la pandemia, y callan a los profesionales y científicos opositores. Leyes mordaza, ataque de grupos extremistas y la delincuencia, suben el costo del papel y la web y suprimen frecuencias. Regímenes que controlan la educación para trucar la mentalidad de niños y jóvenes a la izq… y linchan a la familia de Dios. Regímenes que toman la justicia para encubrir su corrupción, impunidad zurda de pueblos iletrados, y silenciar y encarcelar a opositores y denunciantes, etc. Regímenes que someten al órgano electoral, candidatos, publicidad…, Stalin: “Quien cuenta los votos elige” y arrebatan congresos, presidencias, etc. Regímenes que se alían con la delincuencia y narcotráfico por dinero y para aterrorizar al país. Regímenes que destruyen a las FF. AA. y Policía, corrompen a sus miembros y descabezan a sus críticos, violando la Constitución. Sí, se deben al país, no a un grupo corrupto, antidemocrático y antisoberano. Y acaban siendo la fuerza de un Estado criminal. Loor a los diarios. La gente no entiende que sin prensa libre no hay naciones libres, democráticas y justas.

Juan Carlos Cobo Rueda