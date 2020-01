El verdadero liderazgo de las mujeres

Las verdaderas lideresas no son las que tienen que lanzar piedras, propalar improperios hacia otra persona, ponerse pantalones, o de pronto vestir una falda corta para lucir sensual, eso es relativo. Si hablamos de vestimenta, ellas pueden hacerlo como se sientan cómodas, y nadie puede discutirlo, es parte de sus derechos.

Las mujeres se han ganado un espacio muy importante dentro de la sociedad, desde épocas remotas, en períodos de guerras, solo que no se les ha dado el valor ni el verdadero reconocimiento. En la actualidad se las evidencia en diferentes escenarios: desde la madre jefa de hogar, que educa a sus hijos con valores y disciplina; la primera escuela para formar líderes. También ese gran porcentaje de mujeres que laboran fuera de sus hogares y aportan a la economía realizando doble trabajo al cumplir en sus casas. Sin dejar de aludir las que están inmersas en política y hacen de su concepto (servir) una regla. Me refiero a verdaderas mujeres de la política, como son las doctoras: María Paula Romo, la jueza Daniella Camacho y la reconocida Diana Salazar. Mujeres que a pesar de tener diferentes características, cumplen con un rol muy importante dentro de esta sociedad. Pese a haber sido denunciadas, amenazadas de muerte, etc., siguen firmes en sus actividades.

Es imposible ser buen líder sin ser buena persona. Tienes que tener credibilidad para generar confianza.

Víctor Hugo L. Sánchez