Cartas de lectores: Jubilados excluidos de la Ley de Alivio Financiero

Los jubilados vimos con satisfacción y agrado la Ley de Alivio Financiero puesta en vigencia por el presidente Noboa, que favorece a la gran mayoría de ciudadanos e incluso a empleadores del sistema financiero para evitar el despido empleados y paliar la carga de empresarios y emprendedores. No obstante, vemos con sorpresa que en la ley no se ha tomado en cuenta a los jubilados, que somos el grupo más vulnerable de la sociedad, dejándonos en indefensión a hombres y mujeres de la tercera edad y adultos mayores que la mayor parte de nuestras vidas hemos trabajado al servicio de la sociedad. Conociendo de la alta calidad humana, de equidad y justicia del presidente Noboa, le propongo: a. Que nos conceda tres meses de gracia (diciembre 2024, enero y febrero 2025) en los pagos de préstamos quirografarios e hipotecarios sin pago de intereses; b. Incremento de 10% de capacidad para realizar préstamos quirografarios permanentes; no tenemos para comprar medicina y pago de atención médica pues el IESS está limitado en esos requerimientos, y la canasta familiar se ha incrementado onerosamente; c. Pago del bono de compensación jubilar por años de trabajo acorde a lo dispuesto por la Constitución, porque en la Universidad de Guayaquil se han inventado un reglamento que regula ese pago a los docentes, violando nuestros derechos constitucionales; y ponerse al día hasta el año 2024; d. Se cumpla lo dispuesto por la Corte Constitucional para que se continúe pagando la Jubilación Complementaria en la Universidad de Guayaquil; e. Que el incremento anual de pensiones de los jubilados se cumpla como lo regula el IESS. f. Se dé preferencia a los jubilados en atención médica especializada, que lamentablemente no se cumple; g. Se dote al IESS de los medicamentos que claman los jubilados; h. Que el MSP facilite el carné de discapacidad a jubilados que demuestren documentadamente sus incapacidades, sin dilaciones; i. Que se devuelva el IVA puntualmente a jubilados y adultos mayores. Los jubilados somos un grupo numerosos y sabremos reconocer su esfuerzo justipreciando nuestras peticiones.

Juan Rafael Marín Larreta