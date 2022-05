Impuesto predial muy alto

Soy una persona que va camino a los 78 años. Vivo cerca de 40 años en la etapa 10 de la Alborada y enviudé en marzo de 2021. Por la propiedad que adquirimos con el que fue mi cónyuge, pagamos desde 2017, $ 62,84 por impuestos prediales. Como persona responsable me acerqué en marzo del presente año a pagar lo correspondiente a este período, sorprendiéndome que debía cancelar más de $ 161. Reclamé en las ventanillas del Municipio y me dijeron que actualice los datos, por cuanto estoy en el grupo de tercera edad. Que haga la solicitud de exoneración de impuestos. Resuelta mi petición, han fijado que debo pagar $ 101,18. Me resulta inquietante el incremento, pues el valor de la propiedad no se ha incrementado, no he realizado mejoras ni el Municipio ha intervenido por mi sector. Por mi condición de salud y edad no puedo estar en ajetreos de reclamos. Que las autoridades municipales analicen el posible error. Recibo como pensión de montepío $ 383,46, siendo esta mi única fuente de ingresos.

Gloria Yrene Ochoa Alarcón