El sector ganadero en el Ecuador, felizmente, va creciendo tanto que hoy busca exportar sus excedentes industrializados, como quesos, mantequilla y leche de sabores, principalmente a EE. UU.; sin embargo, contradiciendo esta aspiración se habrían importado de contrabando unas 600 toneladas métricas procedentes del Uruguay, gracias a los subsidios que reciben del Estado los ganaderos de ese país. Pero lo que más molesta son las ingenuas declaraciones de una representante del Centro de la Industria Láctea que, mal informada, señala que la Aduana del Ecuador no registra ninguna importación de leche, olvidando que las mercaderías que llegan de esta manera no se registran, porque justamente son de contrabando y no se las puede registrar porque la importación de leche en polvo está prohibida por 10 años, mediante la ley que fijó el precio referencial de la leche, publicada en el Registro Oficial del 17 de agosto de 2022, por lo cual se vuelve necesario investigar esta defraudación que no solo perjudica a la ganadería nacional, sino también al Estado por los impuestos que ha dejado de percibir. Debe investigarse cuál fue la Aduana que permitió el ingreso al país y quiénes fueron los contrabandistas, para establecer responsabilidades y sanciones.

Iván Escobar Cisneros