Ideología castrochavista

Habida cuenta de que ideología es el conjunto de ideas que caracterizan a una persona, concluimos que los pícaros cobijados por el Foro de Sao Paulo solo tienen una: robar y encubrir el robo. Analizadas las fortunas de Castro, Chávez, Kirchner, Maduro, etc., vemos que estos sinvergüenzas con el pretexto del socialismo siglo XXI esquilmaron y mataron de hambre a sus pueblos. Castro tenía una isla y Correa ya habrá dado la entrada de la suya, luego de haber desaparecido ejércitos, destruido la propiedad privada y sobornado o eliminado a los altos mandos, podridos todos. Cuando a Marcelo Odebrecht le preguntaron cómo hizo para corromper a tanto mandatario, respondió: “... cuando los conocí, todos estaban bien corrompidos”. En mayo nuestros ladrones cumplieron un año sin robar y ya no aguantan más, sufren lo indecible. Tumbada Llori inconstitucionalmente, santificarán a Correa anulándole sentencias; los vagos de la Asamblea se cobijan en una mayoría que no puede ser enjuiciada por el fuero y modificarán las comisiones para expulsar a Villavicencio, irán contra la Fiscal, se apropiarán del Cpccs, etc. A estos pícaros no los compone nadie, ya se están sacando los ojos por la vacante dejada por Saquicela. No hubo buen reparto y eso entre pillos es inconcebible, se ve hasta muertes. Los malandrines del Foro de Sao Paulo no descansan, se reúnen en congresos cuyas resoluciones publican y tienen cualquier dinero para armar a subversivos. Circulan fotografías de narcos ecuatorianos en Miami. Dan cátedra de como robar mejor y ‘ayudan’ a los gobiernos dubitativos, instruyéndolos. Llegado Petro a Colombia, quedamos como un lunar.

Dr. Carlos Mosquera B.