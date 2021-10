Varios se rigen por profecías de la Biblia para buscar una explicación lógica. No hay respuesta científica y documentada. La muerte sigue siendo un enigma. Yo me pregunto cada vez que asisto a un velorio o entierro de un amigo o conocido, ¿qué hay después de la muerte? Según un estudio de la Dra. Elisabeth Kübler-Ross, que trabajó con miles de pacientes terminales por más de 30 años, acompañó y documentó 20.000 casos de personas declaradas clínicamente muertas que regresaron a la vida, la muerte es un desprendimiento del cuerpo físico, como la mariposa de su capullo, una experiencia muy parecida a la de nacer. No es el final sino el principio de una nueva vida.

Dr. Manuel Posso Zumárraga