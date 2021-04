Hablar claro para evitar sorpresas

En Ecuador ocurrieron tres eventos de aglomeración en feb-21: elecciones presidenciales, feriado de carnaval y graduaciones, que sumados a la irracional resistencia al uso de mascarillas y a guardar distanciamiento social, han contribuido a que el incremento de contagios por COVID -19 se convierta en segunda ola. El 11 de abril-21 es un día bomba por los resultados de las elecciones y por el desmande de personas en los recintos electorales. En Ecuador ya se está vacunando para contrarrestar esta pandemia que cada vez produce nuevas variantes, agravante que no podemos ignorar y actuar como que nada pasa; el virus va en el aire. En propagandas televisivas sobre las vacunas contra la COVID -19 deberían analizar los diálogos, por ej.: “con la vacuna mi familia y yo estamos seguros”, cito este particular dado que es de dominio público que la vacuna no inmuniza, es decir, no asegura que tras ser aplicada nunca se enfermará por COVID-19, como sí ocurre con las vacunas empleadas en prevención de las enfermedades infantiles. La promesa de la vacuna es que, de contagiarse, el diagnostico no será fatal. Es importante que las autoridades hagan hincapié, a través de publicidad, sobre no bajar la guardia una vez aplicada la vacuna, caso contrario los contagios serán un cuento de gallo pelón, con muertos, pérdidas de empleos, etc.

Ing. Isabel de Cordovez