Guerra actual

El mundo está a la expectativa de lo que sucede entre Rusia y Ucrania. Una guerra en que ya sabemos quiénes van a ganar, pues es una pelea desigual desde todo punto de vista. El mundo no deja de preguntarse ¿por qué si estamos a punto de salir de una pandemia de más de dos años por la que murieron miles de personas en todo el mundo y ya somos testigos de una guerra que no sabemos en qué va a terminar? ¿Qué culpa tienen de este genocidio niños, mujeres y ancianos de Ucrania? Erich Hartmann señala con mucha razón que la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí, por decisión de viejos que se conocen y se odian pero que no se matan. Todo esto es por culpa de la política, de los politiqueros que existen en todo el mundo con tendencias de izquierda y derecha, que se hacen llamar líderes mundiales y son nada más que falsos profetas de países que en algunos casos tienen empobrecidos a sus respectivos pueblos, mientras que ellos, sus familiares más cercanos y su entorno politiquero se enriquecen a costillas de él. ¿Quienes ganan? Los vendedores de armas. Muchos países van a salir afectados en su economía por culpa de esta guerra que no tiene sentido. Muchos analistas económicos señalan que a causa de esta guerra el precio del petróleo ha subido. Pregunto: ¿a qué costo?

Roberto Flores