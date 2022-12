Sería muy largo enumerar todas las obras que usted, abogado Nebot, inauguró , muchas de ellas desaparecidas en está alcaldía. Usted transcendió como un gran alcalde, que es lo que Guayaquil necesita. En una ciudad donde hay mucha migración, tiene que haber planificación para que todos las obras sean ejecutadas, pues todos pagamos impuestos. Usted puso de candidata a la Dra. Cinthya Viteri. Todos estamos en una u otra forma inconformes con su labor en Urdesa Central. El exalcalde León Febres-Cordero, con planificación, sin sacrificar, ni entrar a nuestras viviendas ni negocios, arregló la Av. V. E. Estrada, la Av. Las Aguas y Circunvalación Sur; no lo que sucede en estos momentos con la calle Guayacanes y calles aledañas. Todo es polvo por el pasar de volquetas por Circunvalación Sur, buscando cómo sacar todo el material que está sobrando, que de su inició se veía que no era necesario. Los guayaquileños le dimos el voto a ella, pero realmente era por usted, que la eligió para que lo suceda. Usted, como buen guayaquileño, como la primera autoridad de la ciudad que fue, no puede dejarnos solos en estos momentos, cuando no hay planificación y los impuestos no son bien utilizados. Usted es el único que puede solucionar lo que estamos viviendo los verdaderos guayaquileños; hay desmotivación.

Laura Gómez Serrano