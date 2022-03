Los guayaquileños debemos velar por la salud y la limpieza del entorno

Todos los que vivimos en Guayaquil nos damos cuenta de que en el casco urbano ya no existen construcciones de edificios, que algunos se encuentran en desuso o en estado de mantenimiento deplorable. Esto se debe en gran parte a que la construcción actual de viviendas se da en su gran mayoría en urbanizaciones como Urdesa, Ceibos, etc., y otras en la vía a Samborondón, en la cual se construye desordenadamente, una urbanización de casas de bajo precio (con un solo plano hacen miles de ellas) al lado de otras de mejor calidad y con planos diferenciales entre ellos. Antes existía una ley que el Municipio hacia cumplir todo los años, en especial antes de las fiestas de octubre, que obligaba a edificios y en general a viviendas, a que pinten las fachadas con el objeto de dar un mejor aspecto a la ciudad, caso contrario serían multados si no lo hacían. Esto lo ha olvidado totalmente el actual Municipio y creo también del mandato anterior, ya que la mayoría de edificios se encuentran en toda la ciudad en deplorable estado de limpieza, algunos incluso desocupados y abandonados. El actual Municipio está preocupado más en pintar grandes maceteros, frases en algunas paredes, y haciendo obras que en nada realzan el prestigio y valor de Guayaquil. Debemos los guayaquileños levantar nuestro clamor y en lugar de querer convertirla en un jardín de flores, que estamos seguros después de poco eso será también abandonado, velar por la limpieza y salud de nuestro entorno.

Ing. Édgar Diminich M.