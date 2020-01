Guayaquil 50 años después

Si consideramos que Guayaquil duplica su población cada 20 años y que hoy tiene 2´725.000 habitantes, en 2070 tendría aprox. 22´000.000, es decir unos 19´250.000 más. La mancha urbana podría crecer en aproximadamente 3,1 veces el área actual, que es de 344 km2; sería entonces de 1.059 km2 más, o sea 1.403 km2 en total, lo que significa un gran impacto ambiental y el interés de quienes trafican con tierras. Habría que construir 5´000.000 de soluciones habitacionales, 120 hospitales, colegios, refugios, cárceles, etc., y crear al menos 200.000 empleos cada año, hasta 2070; asunto y prioridad del Estado.

A la Perla del Pacífico de hoy, de ayer y de siempre hay que seguir asistiéndola, de no ser así tendremos muchos problemas que no vamos a resolver nunca. Es una realidad que se palpa a diario. Sin la asistencia del Estado, de sus gobiernos seccionales, sistema financiero nacional, CAF, Banco Mundial, IESS, la inversión privada y extranjera trabajando juntos, no será posible cumplir con la reingeniería urbana que necesita y que incluye la seguridad ciudadana, la disminución de la pobreza -que es reducir la delincuencia, la mendicidad- y la protección social con énfasis en niños y ancianos. En 1920 Guayaquil tenía unos 93.000 habitantes en 8 km2; ha crecido poblacionalmente 67 veces y 43 veces físicamente (en 100 años).

Ing. Jorge R. Morán M.