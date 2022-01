El gran dilema: ¿libertad o seguridad?

Para los defensores de la seguridad todo está justificado con tal de salvar vidas en pandemia. Ellos precisan instaurar una sociedad controlada, regularizada e hipervigilada. Para los defensores de la libertad, esta no debe restringirse por ningún motivo: es un valor supremo, no puede cambiarse por salud, bienestar económico ni nada. Entre los partidarios de la seguridad hay muchos atemorizados o cómodos; entre los partidarios de la libertad figura un elenco diverso: negacionistas, irresponsables, indiferentes y apáticos. Tanto en la vida individual como colectiva existen valores estimables, dignos de ser deseados, pero incompatibles entre sí. Libertad y seguridad son ideales valiosos, aunque no siempre fáciles de compaginar. La dramática realidad nos obliga a dirimir este dilema. Con una nueva ola de contagios, hoy vemos las consecuencias del descontrol, abuso e imprudencia de quienes ejercieron su libertad (en fiestas, reuniones y aglomeraciones). A la inversa, para Navidad y fin de año, el Gobierno hubiera podido decidir (asustado o cómodamente) confinarnos a todos, al menos hasta que se cumpla con la vacunación de refuerzo; esto hubiera (posiblemente) ralentizado la propagación del virus, pero violentado nuestra libertad y pulverizado nuestra economía. No hay solución absoluta, última y definitiva. Atinar con ese equilibrio, que nos permita mantener libertades democráticas sin perder seguridad es quizá, la tarea decisiva que tenemos por delante.

Juan Francisco Yépez Tamayo