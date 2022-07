Los problemas que se han agudizado en estos últimos años han sido la pandemia de COVID 19 y las paralizaciones productivas que han efectuado grupos extremistas contra las democracias en Ecuador y otros países de América latina, que atraviesan problemas políticos con ciudadanos que tratan de desmejorar la situación económica, financiera y de seguridad. La producción y consumo de alimentos se han visto afectadas, de igual manera la falta de dotación de medicinas para los hospitales públicos ha afectado a los estratos más pobres del país. Los laboratorios solo producen medicinas genéricas para curar dolencias. La solución es acelerar el proceso productivo de alimentos de primera necesidad con la utilización de la tierra e insumos accesibles. No estuvimos preparados para pandemias (un proyecto fue presentado en 2011 a la Asamblea sin resultado alguno). Las compras de alimentos y medicinas por parte de los gobiernos de turno deben ser a precio de costo, evitando así la sobreproducción, el hambre y las enfermedades. La aplicación del art. 281 de la Constitución permitirá la creación de bancos de alimentos y de medicinas. El bono de desarrollo humano debe entregarse únicamente a los discapacitados. Con el dinero restante se construirían los bancos de alimentos y de medicinas en las 24 provincias, generando empleo y no le costaría un solo centavo al Gobierno. Las paralizaciones productivas no las debe permitir este gobierno.

José Arrobo Reyes