Gerencias hospitalarias, indispensables en IESS y MSP

La designación de gerentes en los hospitales del MSP data de 2011; con el correr del tiempo se extendió a los hospitales del IESS. Antes lo hacían directores técnicos, médicos escogidos teniendo en cuenta su mayor conocimiento, experiencia, honestidad, respetabilidad y buen talante. La mayoría de hospitales permanecían bajo un tedioso y cansino inmovilismo que conllevó al inminente deterioro de instalaciones y edificios. Esta nueva versión administrativa gerencial trajo consigo mayores expectativas, nuevos protocolos de atenciones y las fortalezas de un trabajo ampliado con y hacia la comunidad. Un hospital tiene una compleja actividad: se tiene que satisfacer a muchas personas diferentes, lo cual hace proclive a que se obtengan diferentes interpretaciones de una misma cosa. Considerando este aspecto, se hizo presente en el ámbito académico de las universidades la enseñanza de la Gerencia en servicios de salud. No son improvisados sino personas graduadas, que estudiaron una nueva especialización académica. El gerente hoy planifica, programa y ejecuta su desenvolvimiento. Antes, los directores hospitalarios transferían, porque el tiempo no se lo permitía, la parte operativa: suministro de útiles y recursos. Estos engranajes administrativos ocupaban un lugar secundario, lo que es antitécnico. La conducción administrativa pone énfasis en adquisición de insumos, mejor distribución, optimización, abastecimiento a fin evitar escasez y cuidados para no desperdiciar recursos. Las universidades deben aumentar en el pénsum las materias de Gerencias de servicios de salud y los respectivos posgrados. Debemos contar con un número mayor de gerentes. El bienestar ciudadano lo requiere.

César Antonio Jijón S.