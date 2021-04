Fotoradares, ¿descalibrados o con truco?

Durante muchos recorridos realizados en la ciudad y también rumbo a Santa Elena, he podido apreciar que en muchas ocasiones, por no decir en todas, los fotoradares muestran en pantalla una velocidad muy por debajo de la que circula el vehículo. ¿Están realmente mal calibrados o están programados a propósito para marcar menos? Hace poco más de dos años, el jefe de informática, durante una entrevista en televisión respondió: “tenemos expertos... que se encargan de calibrar y ajustar los fotoradares para que funcionen bien y no tengamos problemas”. ¿Con base en qué marca y modelo de vehículo los calibran? También mencionó que cuando se presentaba un reclamo por multa, en el caso de que dos vehículos pasen al mismo tiempo y aparezcan en la fotomulta, ellos contaban los cuadros por segundo para determinar cuál excedía la velocidad permitida. ¿Existe alguna entidad estatal o privada que realice permanentemente auditoría completa a estos equipos y pueda certificar su correcta calibración y funcionamiento? O ¿están mal calibrados a propósito para que el conductor, “confiado” en que el radar marca menos velocidad, presione el acelerador y sea “capturado” más adelante con los verdaderos radares (en su mayoría escondidos)? ¿Será por eso que tienen millonarios ingresos en las agencias de tránsito, sobre todo en la local?