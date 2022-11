Falta total de mantenimiento

Tenemos dos hermosos brazos del estero Salado en Urdesa, uno cerca de la Universidad Casa Grande, y el del otro lado. Frente al Albán Borja vive años un chambero que ha destruido las plantas que había en el sector. Él vive bajo el puente. Es deplorable pasar por el lugar, lleno de cartones, desorden total; ese brazo del estero está perdido. Guayaquil es tierra de nadie. También han invadido terrenos con viviendas improvisadas, que no tienen donde botar sus desechos y lo hacen en los brazos del Salado. Se planifica hacer obras como la piscina de olas, como lo que ya hizo el alcalde Nebot, la Playita del Guasmo. No he regresado por el lugar, no creo que tenga mantenimiento.

Laura Gómez Serrano