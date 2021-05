Falta dinero pero sobran ladrones

A las 14h00 del 06-may-2021 fui a un almacén a realizar compras por el día de la madre, el lugar estaba mas o menos lleno debido a la cercanía de la festividad y el confinamiento obligatorio del fin de semana. Como parte de la decoración de dicho lugar, existen varios espejos y a través de uno de ellos vi a dos colaboradores cuchichear con dirección a mi cartera, ahí me doy cuenta que sobre ella alguien habían puesto ropa femenina con un armador, me acerqué donde ellas para devolver dicha prenda que no la había seleccionado y una de ellas me dijo: “así ponen cuando quieren robar los bolsos, hacen como que retiran el armador y meten la mano en la cartera”.

Al escucharla, pregunté por qué no me advirtió si observó dicha intención con antelación y su respuesta fue: “a nosotros nos pagan por trabajar y cuidar los productos del almacén y no por cuidar las cosas de los clientes”.

Con tal respuesta entendí que la visión empresarial de la colaboradora y de quienes ejercen la administración del almacén es reducida y no comprenden que al no impedir los robos “casa adentro” en carteras ajenas, están permitiendo que el almacén sea el lugar fijo de trabajo de los carteristas, tema que a larga traerá alejamiento de clientes por la inseguridad que ofrece y con ello pérdida de empleo, etc.

Ec. Marysol del Castillo