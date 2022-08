Extorsión o vacuna

Extorsionar es obligar a través de la violencia o intimidación a realizar u omitir un acto o negocio jurídicos con ánimo de lucro. "Es una figura que se encuentra entre los delitos de apoderamiento, estafa y amenaza, es decir, un delito pluriofensivo porque ataca a propiedad, integridad física y libertad". La vacuna es el calificativo que el prófugo definía como 'negocios entre particulares' cuando de encubría coimas millonarias . Grupos de testaferros armados acosaron los domicilios de diputados que iban a votar NO a la destitución de Lasso; a gritos pregonaban conocer costumbres de familiares y nombres de las escuelas de los hijos que "chuparían" si "votaban mal"; eso se llama extorsión. Adineradas damas daban $ 500.000 por voto en la 12 de Octubre y Piedrahita, mientras los técnicos computados, cual Houdini, hacían que la flechita que marcaba No, titilando se pare en Sí. Este espectáculo de auténtica prestidigitación se dio en la Asamblea, con 6% de aceptación, pero con arrestos para "comerse" a la Guamaní que estorbaba y alcahuetear a su presidente que tacha de ignaros en sesiones virtuales a los 4 diputados que protestaron por la alteración de su voto. Iza intimidaba gritando que si no le dan lo que pide regresa a destruir Quito, igual que en la Bahía los "choros" dinamitan puertas de negocios si sus dueños no se vacunan con $ 2 o 10.000 por mes. Extorsionando a los jubilados, Correa les hizo firmar el despojo del 40 % de sus propias pensiones y quebró al IESS obligándolo a atender gratis a 4 millones de hijos de afiliados. Los delitos pluriofensivos están vigentes: o pagas vacuna o mueres.

Carlos Mosquera B.