Expertos distorsionan y el Gobierno no explica

En el caso particular de la inversión pública y de otras políticas fiscales destinadas a promover la inversión, existen una serie de factores que deberían tenerse en cuenta, como clima de inversión (tramitología burocrática del marco institucional, restricciones organizacionales, seguridad jurídica y regulaciones), volatilidad macroeconómica y desarrollo financiero. El ahorro en Ecuador, América Latina y el Caribe es bajo en comparación con otras regiones, sobre todo en relación con nuestras necesidades de desarrollo y de mejora de la equidad. El bajo nivel de ahorro además refuerza el muy bajo nivel de crecimiento de productividad a los mercados financieros. El ahorro nacional se trata de la oferta de recursos disponibles para ser prestados a las empresas para invertir. Proviene tanto de los hogares como del gobierno. En algunos casos el ahorro público podría ser negativo, y este es el caso de los países con déficit fiscal, donde los impuestos son superados por los gastos del gobierno; exceso de empleados. El riesgo país representa un punto porcentual (1.500=15; 820=8). La gente corriente no conoce estos pormenores, pero sí los expertos, los políticos; es malo cuando no explican bien en sus entrevistas o declaraciones. También tiene mucha culpa el gobierno al no comunicar estos temas, en forma pedagógica. El ahorro es necesario, permitirá la formación de capital para destinar a la nueva inversión y garantizar el crecimiento económico.

Ab. Franklin Lituma Manzo