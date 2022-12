Demasiada expectativa del fútbol a nivel mundial

El deporte por sí solo es un auténtico llamado del cuerpo humano y con las tecnologías que se agregan día a día, ya no se puede medir un atleta del siglo pasado con el primer tercio del siglo 21. La ciencia ha entrado en la práctica deportiva por la puerta ancha acompañado del mercado publicitario, que invierte sin pudor, como lo hacen también los equipos por medio de sus mecenas. No se puede decir que es un negocio lucrativo personal mantener a los deportistas, es inversión pura para obtener recompensa de los productos publicitados, y los deportistas necesitan tener el ‘marketing’ mágico. Todos los deportes se manejan de esa forma, unos menos, otros más.: básquet (EE.UU.) o tenis, o automovilismo (Fórmula Uno). El fútbol es un fenómeno aparte. El mundo globalizado tiene a su mejor aliado en esta disciplina, que satisface por haber sido saboreado desde niño, aunque sin ser bueno se ha jugado con la simple bola hecha de medias o con la pared; eso hace que el fútbol sea masivo. Pero no debemos descuidar que con las inversiones de todo género está resultando un verdadero fenómeno que es necesario al planeta porque lo une. Ecuador requiere modernizar sus esquemas ciudadanos y deportivo. Los países africanos con sus grandes necesidades y los asiáticos recién occidentalizados están a la altura.

Ab. Franklin Lituma Manzo