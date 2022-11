Estrategias para solucionar los problemas del país

La situación del país se vuelve ya una verdad intolerante. Primero la pandemia, más tarde el estado de la delincuencia y la debilidad actual del Gobierno, que no encuentra su camino para combatirla de una manera distinta. Especialmente los guayaquileños vivimos en estado de alerta, que no nos permite salir libremente a las calles por temor a ser asaltados, como nunca antes. La mayoría no tenemos la mínima idea de quién es el gobernador de la provincia. La Alcaldía está ocupada por una persona del sexo femenino que está haciendo un papel bastante aceptable. Por otro lado, a la Policía y a las Fuerzas Armadas no se las ve en las calles y principalmente en los barrios marginales, dónde se producen los mayores problemas.

Ya se vienen los días de Navidad y fin de año, cuando se ve afectado el comercio y justamente se necesita en las calles a los uniformados. Como se ve en las noticias a estos se les han robado 12 fusiles de su propia dotación, lo cual aumenta más el temor de la ciudadanía por actos de violencia y robos. Pedimos al Gobierno que se ajuste los pantalones y ponga a personas inteligentes en puestos para que generen estrategias oficiales y así tratar de dar una solución a los problemas.

