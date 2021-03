La Empresa Pública de Turismo recuperó el valor total por el anticipo del show de drones

En referencia a la carta del lector Dr. Jorge Luis Rojas Silva publicada en Expreso el 15 de marzo, bajo el título: “El Cabildo derrocha recursos de Guayaquil”, el Dr. Rojas inicia su comunicación apoyando la labor de la alcaldesa de Guayaquil combatiendo la pandemia y exigiendo la vacunación para importar las vacunas para inmunizar a los guayaquileños. “Todos los recursos destinados para ello son bien vistos y merecen nuestro respaldo. Pero no podemos decir lo mismo con algunos de los egresos que la ciudadanía ha llegado a conocer, como por ejemplo los 300 mil dólares que se gastaron en un festival de drones para las fiestas octubrinas pasadas, que resultó tremendo fracaso y que pocos o nadie vio y disfrutó”. Al respecto de esta aseveración de que se gastaron $ 300 mil en el show de drones, debo dejar constancia, que con fecha 5 de marzo, en boletín de prensa enviado a todos los medios de comunicación, entre ellos diario Expreso, comuniqué como presidenta de la Empresa Pública Municipal de Turismo, que la ciudad de Guayaquil no perdió un solo centavo, ya que ese día recibimos de parte de la Compañía Aseguradora Seguros Confianza, el cheque certificado, correspondiente a la póliza de buen uso del anticipo por $ 196.368,95 en el que se contempla el monto del anticipo y de los intereses generados. Valores que se encuentran depositados en la cuenta de la empresa. La Empresa Pública Municipal de Turismo amparada en el art. 94 numeral 7 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, declaró la terminación unilateral del contrato con la Compañía Sogosu S.A., por lo que recuperamos el anticipo no devengado. Lamentablemente, por causas ajenas a nuestro control no se pudieron realizar los dos shows contratados, por lo que la EPM realizó las gestiones pertinentes para recuperar los dineros públicos, que son de los ciudadanos guayaquileños, defendiendo siempre los altos interés de nuestra ciudad.

Gloria Gallardo Zavala

Presidenta de la Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones Internacionales de Guayaquil, EP.