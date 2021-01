Las elecciones del próximo mes

Viendo el debate organizado por Diario El Comercio me decepciona más la idea de presentarme a votar en las próximas elecciones. Soy un académico de la tercera edad y me acabo de retirar. Nadie me puede obligar ni me va a multar sino me presento a sufragar. ¡Qué pobreza de candidatos con lo de siempre!, ofertas demagógicas que no se van a cumplir. Pero la que más me llama la atención es la de que van a crear más de un millón de empleos, otros hablan de más de esa cifra. Habrá alguien, algún panelista o periodista especializado en economía, producción y empleo que le pregunte a ese (a) candidato (a) qué tipo de políticas va a implementar para la creación de esos nuevos empleos. ¿Cómo lo va a hacer? No es tan fácil que venga inversión extranjera a nuestro país en corto plazo, porque no se ofrece seguridad jurídica y reglas claras. Otros hablan de bajar el IVA, eliminar el ISD, dos fuentes de ingresos que tiene este gobierno renuente a eliminar burocracia innecesaria y a efectuar reformas necesarias para el correcto manejo de las finanzas públicas. Otro candidato habla de dar mil dólares a un millón de familias si gana las elecciones en la primera semana de su posesión. Conciudadano: vote bien, a conciencia. Estamos a menos de un mes de que eso ocurra.

Roberto Flores