Ecuador vive desperdiciando las oportunidades

Si nos remontamos al inicio de la era petrolera veremos cuánto hemos desperdiciado, lo mismo con el banano, camarón, atún, café, cacao, balsa, etc. Son materias primas, ¿en qué se ha gastado todo ese dinero? Las flores entregan divisas al país y las exportamos también como materia prima. El progreso en la agroindustria lo ignoramos, no cabe en los agricultores y en los gobiernos sustentar la producción con valor agregado. No le echemos la culpa al colonialismo, hace 200 años que lo dejamos; para el presidente López Obrador (México) la culpa la tienen los conquistadores. España fue colonia árabe 800 años y vemos lo que es. La inversión extranjera está en nuestro terreno con negocios de vecinos, empero, también queremos desperdiciarla con paralizaciones de la producción por parte de un grupo minoritario de ecuatorianos. El daño está hecho, Ecuador en una semana ha perdido 300 puntos de riesgo país y seguirá subiendo; y los negocios con chilenos, peruanos y colombianos que ven con incertidumbre la economía en sus países y estaban dispuestos a invertir en Ecuador se pueden revertir. Las marchas sociales “pacificas” son una cosa, el vandalismo, saqueo y destrucción, otra. Vemos cómo unas simples personas apresan, secuestran agentes del orden y a los delincuentes que dicen son “infiltrados” no los pueden capturar.

Ab. Franklin Lituma Manzo