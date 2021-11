Ecuador inmanejable por los aventureros de siempre

Los países son lo que son por su gente. Ecuador se acomoda en la desidia y barbarie política sin medir consecuencias. Nadie quiere obedecer, nadie quiere solucionar los problemas; es caótico y grave. A gritos piden que vengan capitales extranjeros pero no quieren cambiar las leyes. Matanzas en las cárceles y la Corte Constitucional no permite que las fuerzas del orden entren en los recintos carcelarios. Quieren que haya empleos y no permiten regular el trabajo. Los asambleístas no respetan sus propias comisiones. ¿Qué tiene que hacer la Comisión de los pueblos y garantías constitucionales fiscalizando al presidente de la República? ¿No existe la Comisión de Fiscalización? Destituyen al director general del Consejo de la Judicatura por atreverse a exhortar a los judiciales que hagan bien el trabajo, que exista verdadera gestión. Algunos deportistas han dado gloria al país por sus triunfos, sin pena son olvidados inmediatamente. Los futbolistas nunca nos han dado gloria alguna y apenas le ganan a Venezuela, Ecuador entero se siente feliz. Los jueces hacen gala de conocimiento al dictar simples sentencias en 25 páginas. Es difícil creer que estas hayan salido de sus cabezas; manifiestan no tener tiempo para nada, se podría creer que sea copia y pega. Estamos a tiempo para proponer la consulta popular y cambiar de una vez por todas.

Ab. Franklin Lituma Manzo