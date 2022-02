La economía del Ecuador depende de comprar bien y exportar producto bueno

Al adquirir materia prima para el uso en los elaborados de nuestros productos estamos inyectando valor agregado a lo que exportaremos. Al importar maquinaria para agricultura, industria y comercio estamos edificando eficiencia en productos que venderemos a mejor precio y con mayor oferta. (Mejor precio no significa siempre más alto; también a menor precio, pero más volumen). Esto, lógicamente estimula la competencia en todos los ámbitos de nuestras vidas. El sistema capitalista es el único que consigue generar empleo y no olvidemos que en todo el mundo las pequeñas industrias son las que más empleo dan a los ciudadanos. Debemos seguir trabajando en la eficacia de las instituciones estatales, cortar monopolios gubernamentales, cumplir con el sistema de libre empresa, libre mercado, o no habrá crecimiento. Los acuerdos comerciales son de óptima calidad si los usamos para todos y no con dedicatorias. Existen riesgos en la institucionalidad del país, nadie quiere ceder: deficiencia, corrupción, falta de calidad en todo el aparato estatal. La pobreza sigue en crecimiento. Ciertos organismos cuentan los desempleados como subempleados porque viven del comercio informal. No quieren que se venda el petróleo, ni los minerales; no quieren concesionar las obras públicas, ni concesionar cárceles. Exigen más y no dicen cómo hacerlo.

Ab. Franklin Lituma Manzo