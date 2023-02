¡Discurso de Cantinflas, para los electores...!

¡Por quién van a votar ecuatorianos! Veo que todos están en vilo y en vela en Ecuador. Les digo, voten por el acuerdo para erradicar el desacuerdo que deben olvidar, que los masacró por ser antipatriota, pendenciero y falaz. Los desunidos unidos hoy por la discordancia de la ignorancia ignorada por ustedes son los que luego les pasarán la factura de “aquí lo puse y no lo encuentro”. Sé que el presidente que los gobierna se desgobierna con los viajes; aunque es de bondad bondadosa. ¡Uy..., está lentón, medio resbalosón!, pero pisando a los resbalosos que lo quieren hacer caer. Su brújula está medio torcida. Está en que aquí estoy, aunque no estoy, pero sigo siendo el que soy; su presidente por elección.

El poder del pueblo no es omnímodo sino sufrímodo, por el sufrimiento que le sale por los poros, las balas que lo están agujereando de cabeza a pies. Pido a la ‘alma mater’ de cada uno de ustedes que saque a relucir no la violencia ni la maldad, ni las armas armadas por ustedes, sino la bondad y honestidad. Elijan a candidatos que no estén donde están, sino a los que deben estar; los lustrosos de bien, de honorabilidad.

No a los ilustres desconocidos, pero tan conocidos por todos ustedes; son una lacra social y viven a costa de la sociedad; de ustedes, indefensos pero quedados. Ármense de valor y actúen. Ustedes, más de 17 millones de inquilinos. Sí inquilinos, porque les están quitando la tranquilidad. Como si fueran de su propiedad o estuvieran alquilados. ¡No pues, a dónde van! Les están matando la vida, a vista y revista de policías y militares, que están adornando los cuarteles. Ni que fueran guapos como el que les habla ¡Ahí la cosa cambia! No ponen esmeril, vaya usted a saber...

Voten por los padres de la patria, o abuelos que es lo mismo. Voten por la experiencia total y no parcial; como los jóvenes que se parcializan con el dinero ajeno; luego con desvergonzada vergüenza dicen: “Ahora la patria es de todos, claro de todos los que se hacen ricos sin trabajar; con latisueldos que laten en sus bolsillos y no siquiera pagan impuestos. Ladrones puestos a dedo. Recuerden voten por el SI, por los que perseveran y engrandecen a la patria, NO a quienes la denigran. Reciban el saludo sin ceros de su amigo que lucha por alcanzar la paz: Cantinflas.

Myrna Jurado de Cobo