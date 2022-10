Diferencias no existen si lastiman a los padres

Cerca de mi casa hay una tienda. En sus inicios era pequeña pero con el transcurso del tiempo se ha agrandado. Sus dueños tienen seis hijos, dos adolescentes y cuatro niños, las dos primeras adictas a la tecnología; no sueltan su celular ni para comer. Hoy compré un producto y la dueña tuvo dificultad para darme el vuelto. Practico la filosofía de “no dar el pescado sino enseñar a pescar” y esperé hasta que ella reflexione con la cantidad correcta, pero tal acción fue interrumpida cuando la hija mayor, sin que nadie la llame, dijo a la madre: “que no sabe restar o quiere que le deletree los números”. Ante tal insolencia le dije a la menor de edad: “no es para tanto y compórtate”, y ella, con mirada fulminante, me respondió: “siempre hay que marcar diferencias entre ellos y nosotros”. La señora entre lágrimas y nervios me dio el vuelto correcto pero la hija no dejaba de verme con ojos cual luces intensas.

Cada día al despertarme, agradezco a Dios poder oír, ver, escuchar y valerme por mí misma, por tener familia a quien amar y que me amen, por permitirme ser lo que soy, y no por ello menosprecio a aquellos a quienes las circunstancia de la vida les fueron esquivas. Si los hijos tienen oportunidades que los padres no tuvieron, agradezcan al Todopoderoso y no desarrollen violencia verbal cuando los ven en situación de vulnerabilidad.

Ec. Mayrisol del Castillo